Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie jego przyjęcia trafił właśnie do konsultacji. Będzie on stanowił bezpośrednią kontynuację obecnie realizowanego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– –2020”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym (mogą one być wydawane maksymalnie do końca 2023 r., więc ostateczny terminu startu nowego programu będzie zależał od tego, kiedy zostaną one wykorzystane).