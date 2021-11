W TVP Info wiceminister Stanisław Szwed poinformował, że do 30 listopada można jeszcze składać wnioski o wyprawkę szkolną, czyli o 300 zł na każde uczące się dziecko do 20. roku życia.

"W tym roku jest zmiana, że wnioski składamy tylko drogą online przez systemy, przez które składamy również wnioski o 500 plus, czyli systemy bankowe, systemy empatia naszego ministerstwa, czy systemy ePUAP, który jest w ZUS" – powiedział. Świadczenia, dodał, wypłacane są tylko na konto bankowe.

"Z danych, które mamy wynika, że na 4,5 mln uprawnionych 4,3 mln dzieci już z tego skorzystały, czyli pozostała niewielka grupa osób, które nie skorzystały" – mówił.

Przyznał, że 300 zł ma być w założeniu przeznaczone na potrzeby szkolne dzieci, ale rodzice mogą to wydać na dowolny cel. "Ten program realizujemy już kolejny rok i on dobrze się przyjął" – powiedział Szwed.

Wiceminister przypomniał też o programie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który umożliwia wypłatę po 500 zł na drugie i kolejne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. "To jest podyktowane tym, byśmy wspierali opiekę żłobkową" – zaznaczył Szwed. Ten z kolei program ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.

Program "Dobry start", czyli wyprawka szkolna, obowiązuje od 2018 r. Świadczenia mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu 500 plus. Nie przysługują jednak z urzędu. Początkowo wniosek można było złożyć w tych samych instytucjach co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń), obecnie tylko elektronicznie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.