Eksperci obawiają się, że nowe przepisy będą rodziły wątpliwości interpretacyjne. – Zgodnie z projektem grunty, budynki, budowle przeznaczone do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych, podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, pojęcie usług związanych bezpośrednio z obsługą podróżnych nie jest zdefiniowane. Uważamy, że powyższa sytuacja może wywołać trudności interpretacyjne i spory pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi co do opodatkowania części wspólnych nieruchomości, służących zarówno do bezpośredniej obsługi podróżnych (np. kasy, poczekalnie), jak i do czynności o innym charakterze (np. z na działalność handlową) – wskazuje w opinii do projektu dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej.