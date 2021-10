Dlatego właśnie resort postanowił wdrożyć nowy program zawierający zachęty dla gmin na rzecz tworzenia rodzinnych placówek. Jak wyjaśnił Stanisław Szwed, będzie się on składał z dwóch modułów. Pierwszy zakłada dofinansowanie do kosztów pobytu, jakie ponoszą gminy w stosunku do skierowanych tam osób. Co do zasady odpłatność jest ustalana w umowie zawieranej przez samorząd oraz podmiot prowadzący placówkę na podstawie miesięcznych wydatków na utrzymanie mieszkańca. Jednocześnie przy jej ponoszeniu mają zastosowanie te same przepisy, które regulują kolejność płacenia za pobyt w DPS, co oznacza, że wnosi ją mieszkaniec, jego rodzina oraz gmina. Wysokość tego dofinansowania ma wynosić do 30 proc. kosztów ponoszonych przez samorząd w przypadku osób, które trafiły do rodzinnych domów pomocy przed 2022 r., oraz do 50 proc. w odniesieniu do osób nowo kierowanych na mocy decyzji wydanej w przyszłym roku.