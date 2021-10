Obowiązujące przepisy w tej materii pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku, wymagają dostosowania do obecnych realiów i taki jest cel projektowanej ustawy. Przychylono się w niej m.in. do podnoszonego od lat postulatu samorządów dotyczącego możliwości chowania mieszkańców danej gminy poza jej granicami. Do tej pory kwestia ta budziła wiele wątpliwości. Tymczasem projekt zakłada, że cmentarze mogą być zakładane i rozszerzane również przez związki międzygminne. Tym samym w sytuacji, w której samorząd na swoim terenie nie ma i nie może założyć cmentarza komunalnego, może go stworzyć na terenie innej gminy lub też powierzyć jego prowadzenie innej jednostce, a także podpisać z kościołem bądź innym związkiem wyznaniowym umowę o korzystaniu z cmentarza wyznaniowego. Przy czym w takim przypadku jego właściciel nie dość, że będzie zobowiązany do pochowania szczątków niezależnie od tego, czy zmarły należał do danego wyznania, czy nie, to jeszcze nie będzie mógł inaczej traktować zmarłego np. przy wyznaczaniu miejsca pochówku, organizacji ceremonii pogrzebowej czy możliwości wznoszenia nagrobka.