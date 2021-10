– to się okazuje, że realne możliwości uzupełnienia wynagrodzenia całkowitego pracownika samorządowego innymi składnikami, tak by osiągnąć pułap wynagrodzenia minimalnego, są mocno ograniczone, w sytuacji gdyby pracodawca chciał bazować na ustalonym przez Radę Ministrów minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym. Odwołując się do ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), przekonamy się, że poza wynagrodzeniem zasadniczym oraz dodatkiem za wieloletnią pracę, który od 1 stycznia 2020 r. – słusznie zresztą – nie wchodzi już do obliczania wynagrodzenia minimalnego, pracownik samorządowy może być uprawniony jeszcze do dodatku funkcyjnego oraz specjalnego. Obydwa te składniki nie mają jednak charakteru powszechnego. Dodatek funkcyjny przysługuje wyłącznie w sytuacji pełnienia określonej funkcji, na ogół kierowniczej, natomiast warunkiem przyznania dodatku specjalnego w świetle art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych jest okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, co także przecież nie stanowi okoliczności występujących na każdym stanowisku pracy. Pracodawcy samorządowi mogą w regulaminach wynagradzania przewidywać jeszcze dla swoich pracowników premie i nagrody, jednakże i tu pojawia się zasadnicza wątpliwość, czy tego rodzaju gratyfikacje aby na pewno są składnikami, które nadają się do wypełniania luki pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a wyznaczonym ustawowo wynagrodzeniem minimalnym. Nagrody z zasady są uznaniowe i przysługują za szczególne osiągnięcia w pracy, z kolei premie regulaminowe należą się pod warunkiem spełnienia określonych z góry kryteriów, co oznacza, że nie przysługują zawsze i każdemu pracownikowi. Nawet jeśli u danego pracodawcy warunki uzyskania premii nie są szczególnie wyśrubowane, to i tak nie możemy wykluczyć, że zdarzy się sytuacja, gdy któryś z pracowników zostanie jej pozbawiony. W takim przypadku, jeśli pracownik nie osiągnie wynagrodzenia minimalnego w pozostałych składnikach wynagrodzenia, konieczne jest uzupełnienie poborów do płacy minimalnej, a więc wypłata wyrównania, co z kolei kłóci się z ideą premiowania pracowników, bo w praktyce będzie jak w tym powiedzeniu: czy się stoi, czy się leży, minimalna się należy.