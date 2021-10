Nie, urząd gminy nie może wymagać od nabywców nieruchomości dodatkowych opłat związanych z wyceną sporządzaną przez rzeczoznawców majątkowych. Z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do gminy następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z przepisami owej ustawy. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Co jednak istotne, w ramach ich określenia gmina nie ma pełnej swobody. Musi bowiem uwzględniać inne przepisy wspomnianej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak rozumieć te przepisy , wyjaśnia stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zawarte w dokumencie kontrolnym (wystąpienie pokontrolne z 2 sierpnia 2021 r., znak WK.6130/17/21), w którym zarzucono gminie nieprawidłowości w związku z ustalaniem zasad wyceny nieruchomości przeznaczonej na przetarg. Wskazano, że: „przyjęcie w gminie zasady obciążania nabywców nieruchomości kosztami sporządzenia operatu szacunkowego (wyceną nieruchomości) stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”. Podkreślono przy tym, że to gmina powinna samodzielnie zapewnić koszt wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Przytoczone stanowisko organu kontroli jest zbieżne z orzecznictwem sądowym. Na przykład w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt I OSK 1807/11) wskazano: „Do wydania opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego upoważniony jest wyłącznie rzeczoznawca majątkowy (art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Skoro natomiast, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa organy zobowiązane są w szczególności do zapewnienia wyceny tych nieruchomości, a także do podania do publicznej wiadomości ich ceny, to nie może budzić uzasadnionych wątpliwości, że z woli ustawodawcy koszty te obciążają organ”.