Żłobek tworzony przez gminę ma zatem status gminnej jednostki budżetowej i w myśl art. 2 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) co do zasady wchodzi w zakres zastosowania tej ustawy. Z kolei zgodnie z częścią XXV załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dyrektor żłobka jest stanowiskiem kierowniczym urzędniczym, w konsekwencji czego jego obsadzenie następuje w drodze otwartego konkursowego naboru na zasadach określonych w art. 11 i następnych u.p.s. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Omówione powyżej kwestie dotyczące naboru na stanowisko dyrektora żłobka i zatrudniania na tym stanowisku wynikają więc z uregulowania w innych aktach prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym.