W opisanej sytuacji należy stosować wymogi przewidziane w prawie zamówień publicznych, brak jest bowiem podstaw do stosowania przepisów tarczy antykryzysowej, czyli specustawy o COVID-19. Zawiera ona różne rozwiązania związane z zamówieniami publicznymi, a nawet – w art. 6a – możliwość zaniechania stosowania prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.), ale tylko wówczas, gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Oznacza to jednak, że przepis może być stosowany w sytuacjach wyjątkowych. Trudno za taką uznać termomodernizację publicznego żłobka.

Zatem należy wnioskować, że jeżeli zamawiający wybrał już wykonawcę (najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania o zamówienie publiczne), to powinien dysponować kwotą wadium i to co najmniej do dnia zawarcia umowy. Moment zawarcia tej umowy jest pierwszym terminem, wraz z którym aktualizuje się powinność zwrotu wadium dla wykonawcy, przy czym ów zwrot nie może nastąpić później niż siedem dni od wspomnianego zawarcia umowy.