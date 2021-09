Inaczej należy ocenić koncepcję przyjęcie ewentualnej uchwały rady gminy w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z komendą wojewódzką policji z jednoczesnym ustaleniem treści tego porozumienia. Odniesienie się do tej kwestii wymaga oceny pod kątem istnienia podstaw prawnych do podjęcia przez radę gminy tego typu uchwały. Krótko mówiąc, chodzi o to, czy rada gminy ma kompetencje, by przyjmować takie rozwiązanie. Powyższe należy rozważyć w kontekście ww. regulacji ustawy o Policji oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Z kolei z ust. 4e pkt 2 ww. art. 13 wynika, że środki finansowe uzyskane przez policję w trybie i na warunkach określonych na podstawie ww. umów i porozumień zawartych przez komendantów wojewódzkich lub komendanta stołecznego albo podległych im komendantów powiatowych są przychodami wojewódzkich funduszy. Z tych regulacji wynika prawna możliwość uczestniczenia JST w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania policji. Jednostki te mogą dokonywać zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych. Co jednak istotne, wskazane regulacje ustawy o Policji nie przewidują, by rada gminy (jako organ stanowiący) podejmowała w tym zakresie jakiekolwiek uchwały, a tym bardziej, by rada formułowała treść ww. porozumienia jako załącznik do takiej uchwały.

Zestawienie wskazanych argumentów prowadzi do wniosku, że legalną przesłanką przekazania środków finansowych z przeznaczeniem dla komendy miejskiej policji jest po pierwsze określenie wydatków w budżecie gminy z przeznaczeniem na tzw. Fundusz Wsparcia Policji, po drugie zawarcie porozumienia przez gminę z komendantem wojewódzkim policji w sprawie sfinansowania części kosztów ww. komendy miejskiej. Rada nie ma jednak prawa do tego, by w odrębnej uchwale wyrażać zgodę na zawarcie ww. porozumienia ani ustalać jego treści. Byłoby to przekroczenie kompetencji, co z dużym prawdopodobieństwem skutkowałoby interwencją nadzorczą ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej.