Na tę kwestię zwrócili uwagę również przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji. – Uzasadnienie projektu odnosi się do wielu kwestii prawnych związanych z przyjętą przez projektodawcę interpretacją skutków prawnych wyroku TK, ale pominięto w nim kwestię skutków w zakresie terminu wejścia w życie przepisów zakwestionowanych przez trybunał (przewidujących ich wejście w życie w połowie lipca z mocą od 1 stycznia 2018 r.). Zagadnienie to wydaje się mieć istotne znaczenie dla ustalenia okresu, za który ma przysługiwać regulowana w projekcie rekompensata. Wyrok TK i jego uzasadnienie mogą prowadzić do różnych interpretacji. Zasadne jest zatem wyjaśnienie, dlaczego w projekcie przyjęto, że rekompensaty przysługują od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r. – wskazuje Monika Salamończyk, wiceprezes RCL.