Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, dotacje mają obejmować również przedsiębiorców, w związku z czym projekt uchwały ma trafić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to słuszne postępowanie, które ma potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie nadzorczym RIO. Przykładowo: w uchwale RIO w Gdańsku z 19 lipca 2018 r. (nr 130/g284/D/18; źródło: bip.gdansk.rio.gov.pl) m.in. wskazano, że w przypadku gdy z treści zapisów uchwały dotacyjnej wynika, że pieniądze mają trafić do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, to dotacja może stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oznacza to, że ich udzielenie powinno uwzględniać warunki dopuszczalności tej pomocy określone w przepisach Unii Europejskiej, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie pomocy de minimis.