Jednak podstawowym, określonym w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1005), sposobem komunikacji elektronicznej stała się elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), czyli dostępny publicznie środek służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. To swoiste elektroniczne biuro podawcze urzędu, które elektronicznie potwierdza odebranie pisma, powinno być elementem zarządzania dokumentacją w urzędzie. Do niego odnosi się też cała konstrukcja składania wszelkich podań w każdym postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym (kończonym decyzją administracyjną). W art. 63 par. 1 k.p.a. przewiduje się bowiem składanie e-podań w postępowaniu administracyjnym wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej, z czego organy wywodziły, że pisma wysyłane w inny sposób (np. e-mailem) w ogóle nie zostały skutecznie złożone. Powoduje to istotne konsekwencje, np. dla ustalenia, czy zachowany został termin przewidziany na określoną czynność.