Dzięki temu działaniu można również sfinansować budowy i modernizacje ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Konieczność tych inwestycji jest bowiem wynikiem pogłębiających się zjawisk suszowych, obniżania poziomu wód gruntowych, a także wysychania indywidualnych studni. Oferta NFOŚiGW w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań własnych JST. Jednak co do zasady udzielane są tylko pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Jedynie na działania w zakresie retencji na terenach wiejskich możliwe są dotacje do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.