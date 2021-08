W odpowiedzi resort środowiska wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) sejmik województwa, tworząc park krajobrazowy, może ustanowić wszystkie zakazy lub wybrać te, które uzna za właściwe. Stąd zakaz wylewania gnojowicy nie musi obowiązywać we wszystkich parkach krajobrazowych. Co więcej, ustawa nie określa, czyja ma być gnojowica – odnosi się wyłącznie do tego, czyja jest ziemia. Toteż z zasady zakaz nie dotyczy nawożenia własnych gruntów rolnych, niezależnie od kogo pochodzi nawóz.