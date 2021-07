Zmienia się także termin, do którego jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą wnioskować o dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku. Będzie to 8 sierpnia – zapowiada BGK. W aplikacji Polski Ład ma się także pojawić możliwość dodania komentarza do przekazanego do banku wniosku o dofinansowanie