Przypomnijmy, że projekt tzw. specustawy suszowej wprowadza przepisy pozwalające inwestorowi na „skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji” – przy zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź za ograniczenia praw do nieruchomości, z poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa do tych nieruchomości.