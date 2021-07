Kolejny przepis, który ma umożliwić gminom uszczelnienie systemu i poprawę jakości selektywnej zbiórki, to możliwość indywidualnego rozliczenia z segregacji mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej. Co istotne dla gmin, na etapie prac w Sejmie doprecyzowano, że to właściciel nieruchomości , a nie gmina, ma zapewnić techniczne możliwości indywidualnego rozliczenia, np. za pomocą kodów naklejanych na worki na śmieci. Co ciekawe, w początkowej wersji projekt zakładał, że wytwórcy odpadów, czyli nie tylko właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, ale także mieszkańcowi za niesegregowanie odpadów będzie grozić grzywna. Z tego przepisu jednak się wycofano. Mieszkaniec za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji zapłaci więc „jedynie” opłatę sankcyjną, która w zależności od gminy wynosi od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.