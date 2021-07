W województwie świętokrzyskim pod koniec czerwca zalane zostały m.in. Działoszyce. Według lokalnych mediów woda dostała się do ok. 120 budynków. Do wojewody świętokrzyskiego wnioski o pomoc dla rodzin złożyły trzy gminy: Działoszyce, Skalbmierz i Czarnocin. – Udzielona do tej pory pomoc wyniosła 386 tys. zł i była przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla 83 osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku tych zjawisk – mówi Marzena Chodakowska, rzeczniczka prasowa tamtejszego wojewody.