Prezydent miasta zaskarżył postanowienie. W uzasadnieniu podkreślił, że niejednoznaczna treść przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) powoduje, że występują problemy z prawidłowym wskazaniem podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej. Zaś na podstawie ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje prezydent miasta. To oznacza, że istnieje domniemanie jego kompetencji w każdej sprawie, jeśli z przepisu szczególnego nie wynika, że właściwy jest inny organ. Tym samym to do niego powinien zostać wysłany wniosek, on też powinien wydać ewentualną decyzję o odmowie i jego sąd powinien zobowiązać do wykonania czynności, nie dyrektora biura, które jest wyłącznie aparatem pomocniczym, a nie samodzielną komórką.