Gdy po zmarłym mieszkańcu zostaną jakieś pieniądze , DPS poszukuje jego spadkobierców, a następnie mobilizuje ich do uruchomienia prawnej procedury spadkowej. Często zdarza się jednak, że nie ma takich osób albo nie wykazują one zainteresowania małym depozytem z powodu niewspółmiernych kosztów związanych z jego przejęciem. W takich sytuacjach DPS jest zobowiązany do przekazania pieniędzy Skarbowi Państwa, co odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. poz. 1537 ze zm.). Może się to odbyć wyłącznie na drodze sądowej, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty (minimum 100 zł). Placówka pokrywa ją z własnego budżetu, bez możliwości potrącenia z depozytu. W efekcie koszt postępowania często przewyższa wartość depozytu.