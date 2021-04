Jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Środowiska lub policja stwierdzą naruszenia przepisów, to zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) kierują pojazd razem z odpadami do najbliższego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO). Zgodnie z art. 24a ustawy powinny być to miejsca „spełniające warunki magazynowania odpadów”. Obowiązek ich utworzenia i prowadzenia spoczywa na starostach (po wskazaniu przez marszałka województwa). I tu pojawiają się pierwsze koszty. Kolejne dołączają wtedy, gdy nikt nie przyznaje się do toksycznego ładunku, a ten należałoby w bezpieczny sposób zutylizować.