W przypadku przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ustawa wprowadza zmianę związaną ze sposobem wyboru dziennych opiekunów przez gminy. Do tej pory były one zobligowane do ogłaszania otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), co skutkowało tym, że rekrutacja kandydatów na dziennych opiekunów była czasochłonna i skomplikowana. Po wejściu w życie nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić ich nabór tak jak innych pracowników samorządowych.