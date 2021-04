Plany branży studzą jednak samorządy. Choć oceniają pozytywnie wejście w życie ustawy nazywanej „lokal za grunt”, to uważają, że w praktyce może ona nie mieć większego zastosowania. Powód: brak działek do przekazania firmom. Warszawa otwarcie mówi, że nie ma już dostępnych gruntów w granicach miasta. I tłumaczy, że większość miejskich gruntów tak zabudowanych, jak i niezabudowanych, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, ma obciążenia prawne. – A tam, gdzie grunty nieobciążone roszczeniami występują, to brak jest infrastruktury drogowej, transportowej i społecznej, co znacznie utrudnia rozwój mieszkalnictwa – mówi Karolina Gałecka z UM Warszawy. Poza tym, jak dodaje, tam, gdzie są dostępne grunty miejskie i jest możliwe budownictwo mieszkaniowe, głównie wielorodzinne, ilościowo bardziej racjonalne jest wykorzystanie gruntów całkowicie na potrzeby miasta. – Szczególnie po nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, która umożliwia pozyskanie dużych dopłat do inwestycji mieszkaniowych komunalnych i TBS z budżetu państwa – zaznacza Gałecka.