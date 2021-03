W tej grupie pojawia się szczególna kategoria tzw. zadań zleconych, czyli tych, które gmina, powiat i województwo wykonują niejako w zastępstwie administracji rządowej, w jej imieniu i na jej rzecz. Do takich zadań należy chociażby wypłata zasiłków z pomocy społecznej i prowadzenie ewidencji nieruchomości, w odniesieniu do powiatów – rejestrowanie pojazdów oraz wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy, a w odniesieniu do województw – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnej. Wyjątkowość tych zadań polega na tym, że samorządy wykonują je w imieniu administracji centralnej i w związku z tym to państwo zobowiązane jest do zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego (JST) środków na ich realizację. Odbywa się to w formie dotacji celowych.