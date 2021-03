Jutro rusza Narodowy Spis Powszechny (NSP). Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie go przeprowadzić, np. za pomocą internetowego formularza. Osoba, która nie może dopełnić tego obowiązku, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes, musi zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej (22 279 99 99). Czas na wywiązanie się z tego wymogu został przedłużony z 31 maja do 31 sierpnia 2021 r. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym i mieszkań w 2021 r., nad którą prace wczoraj zakończył Sejm.

Podczas prac nad nowelą o NSP posłowie zgodzili się na wykreślenie przepisu, żeby dodatki i nagrody spisowe miały charakter fakultatywny, co pozwoliłoby prezesowi GUS na uznaniowe ich przyznawanie. Samorządowcy obawiali się, że to kolejny raz pozbawi gminnych komisarzy spisowych dodatkowych pieniędzy – tak, jak miało to miejsce w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Z uwagi na ostry sprzeciw m.in. Związku Miast Polskich propozycja rządu została usunięta z noweli. Oznacza to, że utrzymane zostaną dotychczasowe zasady przyznawania dodatków i nagród.