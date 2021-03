Kobieta ponowiła swoje zarzuty w skardze złożonej do WSA. Argumentowała, że przepisy zostały naruszone również w ten sposób, że decyzja została oparta na akcie notarialnym, który nie został opatrzony klauzulą wykonalności i nie wywierał skutków prawnych. Sąd oddalił skargę kobiety . Jak podkreślił, mechanizm zwrotu świadczeń warunkowany należytym pouczeniem beneficjenta stosuje się zasadniczo do wsparcia wypłacanego regularnie przez określony czas. Nie jest on adekwatny do świadczeń jednorazowych, do których zalicza się 300+. Taka pomoc jest bowiem wypłacana na podstawie jednorazowej oceny wniosku, aktualnego w konkretnej dacie. To oznacza, że jeśli zachodzi taka potrzeba, retrospektywnie bada się, czy na dzień wnioskowania i wypłaty świadczenia istniały do tego podstawy. Tymczasem z akt sprawy bezspornie wynika, że syn zamieszkiwał i znajdował się pod opieką ojca, w miejscowości, w której we wrześniu 2018 r. uczył się w szkole podstawowej. Dlatego żądanie prezydenta miasta od matki zwrotu świadczenia 300+ było uzasadnione.