Takie są jej założenia i takie pokładamy w niej nadzieje. Ta ustawa to jedno z rozwiązań mających zwiększyć dostępność gruntów inwestycyjnych. A jednym z największych problemów branży deweloperskiej jest właśnie niska podaż gruntów. To głównie konsekwencja wprowadzenia reglamentacji obrotem ziemią rolną w 2016 r. Jesteśmy obecnie w sytuacji, kiedy popyt jest bardzo duży, stale rosnący, a podaż przestaje nadążać. Tymczasem żeby dogonić europejską średnią – wynoszącą 435 mieszkań na 1000 mieszkańców – brakuje nam ok. 2 mln lokali. W Polsce bowiem mamy ich ok. 375 na 1000 mieszkańców. Poza tym sama idea, żeby oddawać w przetargach grunt inwestorom w zamian za przekazywanie gminie, w ramach rozliczenia ceny, gotowych lokali lub innych obiektów, wydaje się interesująca. Może okazać się dla deweloperów atrakcyjnym sposobem nabywania gruntów.

Barierą może być przede wszystkim to, że inicjatywa należy do gmin. To one bowiem będą oceniać, które konkretnie grunty mogą wystawiać do przetargów, opierając się na tym, jakie są potrzeby mieszkaniowe i społeczne. Z punktu widzenia przystępujących do przetargów bardzo istotne będzie położenie gruntu i jego uzbrojenie. Jeśli gmina zdecyduje się na podjęcie uchwały o jego przekazaniu, to aby propozycja ta spotkała się z zainteresowaniem, grunt pod inwestycje wystawiony do przetargu musi być zlokalizowany w atrakcyjnym miejscu. To nie mogą być tereny na obrzeżach, gdzieś pod lasem, gdzie nie ma drogi czy rozwiniętej infrastruktury technicznej.