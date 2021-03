Agata Netyks przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 367) – termin jego obowiązywania został niedawno przedłużony rozporządzeniem zmieniającym z 10 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 436) – wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną realizującą zadania o charakterze publicznym może wyglądać dziś zupełnie inaczej. Podmioty te są bowiem uprawnione do ograniczenia swoich działań i skupienia się tylko na tych, które są niezbędne dla mieszkańców. – Co istotne, ustawodawca pozostawił kierownikowi urzędu administracji publicznej, dyrektorom generalnym urzędu lub kierującym jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podjęcie decyzji co do rodzaju i formy wprowadzanych ograniczeń w zakresie wykonywanych przez ten urząd zadań, wprowadzając jednocześnie otwarty katalog zadań, które uznaje się za niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom – mówi prawniczka. Dodaje, że wśród tych wymieniono m.in. sprawy z zakresu pomocy społecznej, świadczenia usług komunalnych czy budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której wydanie podlega opłacie skarbowej. Sprawy z zakresu poboru podatków czy opłat lokalnych w katalogu zadań niezbędnych z punktu widzenia obywatela się nie znalazły. – Jednak zasadne jest uznanie, że umożliwienie obywatelom dokonywania takich wpłat bezpośrednio w kasie organu jest jak najbardziej wskazane, gdyż zmierza do zapewnienia im pomocy. W szczególności znacznie ułatwiłoby to funkcjonowanie w czasach pandemii tym podatnikom, którzy z uwagi na swój wiek czy zdrowie nie są w stanie wystać w kolejce na poczcie czy dokonać zapłaty zobowiązania podatkowego w formie bezgotówkowej – mówi Agata Netyks.