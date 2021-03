Te placówki od roku działają w bardzo rygorystycznym reżimie sanitarnym, który miał chronić ich mieszkańców oraz personel przed zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 (choć i tak wielu z nich nie udało się uniknąć zachorowań). W praktyce skutkowało to niemal całkowitym zamknięciem się DPS i zakazem odwiedzin dla członków rodziny oraz wyjść pensjonariuszy poza teren domu. Jednak, jak zwraca uwagę minister Szwed, sprawna organizacja szczepień w tych placówkach spowodowała, że znaczna część mieszkańców (ok. 73 proc.) oraz ich pracowników została już zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. To zaś zwiększyło bezpieczeństwo zdrowotne tych osób oraz wpłynęło na stabilizację sytuacji epidemicznej w domach.