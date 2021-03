Gminy otrzymają narzędzie kontroli mieszkańców i firm, którzy trują powietrze. Za niezłożenie deklaracji o źródle ogrzewania ma bowiem grozić grzywna. Ukarać za to mandatem będzie mogła policja (do kwoty 500 zł), straż gminna i wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ). Z kolei sprawę do sądu będzie mógł zgłosić wójt, burmistrz i prezydent miasta (jako oskarżyciel publiczny) – wówczas maksymalna grzywna, która będzie groziła właścicielowi nieruchomości, to 5 tys. zł.