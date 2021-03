Jednym z kluczowych działań w procesie deinstytucjonalizacji opieki będzie upowszechnienie usług asystenta osobistego. Teraz takie wsparcie jest oferowane osobom niepełnosprawnym przez te samorządy, które biorą udział w programie prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymują co roku na ten cel środki z Funduszu Solidarnościowego. To zaś znacznie ogranicza dostęp do tej formy pomocy. Dlatego rządowa strategia wskazuje, że taka forma wsparcia będzie uregulowana na poziomie ustawy i docelowo – jak wynika z przyjętych wskaźników wdrażania działań w poszczególnych priorytetach – oferowana przez wszystkie samorządy . Co więcej, choć gmina będzie miała obowiązek zapewnienia asystenta, to osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość wyboru i skorzystania z innego usługodawcy, np. organizacji pozarządowej albo jego samodzielnego zatrudnienia (w formule tzw. budżetu osobistego).