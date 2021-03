Zgoda jest co do jednego: problem stepowienia jest realny. Odpowiedź na pytanie, jak go rozwiązać, także wydaje się oczywista – musimy gromadzić więcej wody. Ale jak to robić skutecznie? Okazuje się, że chociaż Plan przeciwdziałania skutkom suszy w teorii przewiduje wiele zróżnicowanych działań, w tym retencję naturalną (czyli m.in. odtwarzanie retencji dolin rzek, przywracanie terenów podmokłych: bagien, torfowisk i mokradeł), samorządy chcą przede wszystkim budować zbiorniki retencyjne. Jednym słowem stawiają na stare i mało efektywne w zatrzymywaniu wody rozwiązania.

Zbiornik retencyjny chciałaby utworzyć na rzece Łydyni gmina Regimin, chce go mieć także gmina Ojrzeń. 20-hektarowy zbiornik na Witówce planuje gmina Mrozy, urząd miejski w Sułkowicach chce go stworzyć na potoku Gościbia, a gmina Kampinos na rzece Utracie. Na niedużej rzeczce Złota Nitka zbiornik chciałaby umiejscowić gmina Księżopol. Biała Podlaska wnioskuje o zbiornik retencyjny z funkcją rekreacyjną o powierzchni 25–30 ha w delcie rzeki Krzny i Klukówki, a Hrubieszów na rzece Huczwie chciałaby zbudować zbiornik o powierzchni około 300 ha.

Wymieniać można jeszcze długo, bo na 182 inwestycje zaakceptowane w rządowym Planie przeciwdziałania skutkom suszy (zdecydowana większość zgłoszona przez samorządy) 113 dotyczy właśnie budowy zbiorników. Należałoby do nich doliczyć także inne plany ingerujące w naturalny bieg rzeki, takie jak budowa progów piętrzących i jazów zastawkowych. Odnajdywanie pomysłów, które miałyby oddawać przestrzeń do działania naturze, przypomina szukanie igły w stogu siana.

Dlaczego samorządy stawiają więc na sztuczną retencję? Przez lata takie inwestycje były finansowane m.in. ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, budowały więc to, na co były pieniądze. Działa siła przyzwyczajenia? Wykaz inwestycji, dzięki którym samorządy mają gromadzić wodę, jest efektem braku edukacji? Twierdząca odpowiedź na te pytania stanowi jedynie część wyjaśnienia.

– Przez lata zaniedbywano prawo mieszkańców gmin wiejskich do godziwego, letniego odpoczynku. Tymczasem większość z nich ze względu na zawód rolnika nie może sobie pozwolić, by w czasie wakacji wyjechać. Jest więc tendencja wśród samorządów, by pod różnymi pretekstami – kiedyś to była powódź, a teraz susza – budować zbiorniki z publicznych pieniędzy. Mają one pełnić funkcje przede wszystkim rekreacyjne, choć wykorzystuje się do ich budowy głośne społecznie hasła: ochrona przed powodzią lub suszą – tłumaczy Przemysław Nawrocki.