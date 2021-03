– Obecnie trwają szkolenia prowadzone przez urząd statystyczny. Przeszkolono ok. 200 osób, z czego 90 już przystąpiło do egzaminu – informuje Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urząd Miasta Bydgoszczy.

– Jednodniowe szkolenia online dla kandydatów na rachmistrzów w Koszalinie odbędą się w 12 i 15 marca. Osoby, które się zgłosiły, zostały już przydzielone do poszczególnych grup, otrzymały materiały szkoleniowe i wszelkie informacje niezbędne do udziału w szkoleniu oraz do przystąpienia do egzaminu – mówi Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.