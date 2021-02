Nie, sposób wyłonienia banku należy do organu wykonawczego, czyli w podanym przypadku do wójta gminy. W tym zakresie żadnych modyfikacji nie wprowadziły ani nowe prawo zamówień publicznych, ani specjalne rozwiązania związane z zamówieniami publicznymi wprowadzanymi na czas pandemii.

W kontekście podanego stanu faktycznego kluczowe znaczenie mają jednak regulacje prawne wyznaczające zakres kompetencji dla rady gminy do podejmowania wspomnianej uchwały w sprawie kredytu długoterminowego w kontekście uprawnień wykonawczych wójta gminy. Zastosowanie mają w tym zakresie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) czy art. 254 pkt 4 i art. 262 ust. 1 i 2 u.f.p. Zgodnie z przepisami u.s.g. wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami, przy czym uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.