Tymczasem z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że konsorcjum nie będzie pracodawcą ani nie będzie spełniać wymogów do bycia sprzedającym w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy. Będzie je spełniać tylko jeden z członków konsorcjum, czyli spółdzielnia o statusie ZPChr, która będzie wystawiać fakturę potwierdzającą zakup usług ochroniarskich. Dodatkowo nie będą one świadczone wyłącznie przez ten podmiot spełniający kryteria sprzedającego, bo ochroną będą zajmować się zarówno jego pracownicy, jak i firmy, która wystąpiła do PFRON o interpretację przepisów. Z tego względu świadczona usługa nie będzie miała charakteru własnej, tylko mieszanej, o czym świadczy także to, że każdy z konsorcjantów będzie wykonywać całość umowy, a nie jej wyodrębnioną część. Gdy zatem nie ma na fakturze możliwości wyodrębnienia usługi własnej, to nie ma możliwości wystawienia informacji o wysokości ulgi we wpłacie na PFRON. W takim przypadku nie ma znaczenia to, że faktura będzie pochodzić od członka konsorcjum, który spełnia kryteria sprzedającego.