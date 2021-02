WSA rozpatrując merytorycznie sprawę, uchylił oba zaskarżone zapisy. Wskazał, że celem konieczności uregulowania kwestii napraw samochodów jest ochrona środowiska, zaś z tej perspektywy nie da się rozróżnić drobnych od poważnych. Do osiągnięcia tego celu nie jest konieczne wprowadzanie ograniczeń, które naprawy są dozwolone, gdyż wolą ustawodawcy było to, aby mycie i naprawy pojazdów z zasady mogły być realizowane. Natomiast cel ten można osiągnąć poprzez gromadzenie powstających odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach i odpowiednie zabezpieczenie, tak by płyny samochodowe nie dostawały się do środowiska.