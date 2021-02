Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe zakłady budżetowe nie mogą korzystać z Programu Tarczy Finansowej 2.0, która przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, wpisanych do KRS/CEIDG. Ze wsparcia w ramach programu mogą, co do zasady, korzystać spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Duży przedsiębiorca może uczestniczyć w programie na takich warunkach jak MŚP, jeżeli: 25 proc. lub więcej jego kapitału zakładowego lub praw głosu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych, przy czym w każdym przypadku przedsiębiorstwo samodzielnie (bez wspólników i podmiotów powiązanych) zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub jego suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro oraz nie jest mikrofirmą, nie skorzystał z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.