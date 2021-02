Problem w tym, że panująca epidemia i związane z nią obostrzenia dotyczące m.in. ograniczeń w osobistym załatwianiu spraw urzędowych utrudniają spełnianie tych wymogów. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło czasowo uprościć procedurę składania wniosków i odbioru karty parkingowej. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada, że od dnia jego wejścia w życie (dojdzie do tego po siedmiu dniach od ogłoszenia) do upłynięcia 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego formularz o wydanie dokumentu będzie można wysłać pocztą i nie będzie konieczne jego podpisanie w siedzibie PZON. Jeśli osoba niepełnosprawna nie będzie mogła sama złożyć podpisu na wniosku, umieści na nim tuszowy odcisk palca, a obok niego upoważniona osoba wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. Dziś przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, a po zmianie przepisów do formularza przesyłanego pocztą będzie trzeba dołączyć jego kopię. Projekt przewiduje, że jeśli osoba niepełnosprawna wyrazi taką chęć, to kartę parkingową otrzyma drogą pocztową – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.