A przecież – jak wskazuje wielkopolski marszałek – oba regiony co prawda doganiają unijną średnią, ale też są mocno zróżnicowane terytorialnie. Na przykład połowę dochodu woj. wielkopolskiego wypracowuje obszar metropolii poznańskiej. I chociaż nie ma tak dużych dysproporcji jak w woj. mazowieckim, z którego wydzielona jest Warszawa, to kontrast jest duży. – Nie oczekujemy, że dostaniemy tyle, ile wschodnie regiony, ale nie chcemy też, by to zaczęło działać jak hamulec rozwojowy. Jeśli dostaniemy niewielkie wsparcie, to może się okazać, że nasza przejściowość szybko się skończy, bo średnia europejska pójdzie w górę, a my pozostaniemy przy kwocie, którą teraz mamy, i wpadniemy z powrotem do kategorii regionów słabszych. Taki efekt tego „sprawiedliwego” podziału środków UE to byłaby katastrofa – uważa Marek Woźniak.