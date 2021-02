Podczas epidemii w sytuacji podobnej do gminy Dopiewo znalazło się co najmniej kilka innych samorządów, m.in. gminy Lubań, Dobrzany, Ciężkowice, Boleszkowice, Tarnowiec, Ustka, Świdnica.

Problem polega na tym, że system prawny dopuszcza pozostawienie nieobsadzonego stanowiska wójta. Do tego wraz z jego śmiercią wygasają mandaty jego zastępców, a premier nie ma wyznaczonego terminu na powołanie osoby, która czasowo będzie pełniła obowiązki wójta.

– To ewidentna luka prawna. Przez sześć tygodni w okresie przełomu roku gmina pozostawała bez organu wykonawczego – mówi Jakub Kortus, radny gminy Dopiewo.

– W gminach, w których wójt nie udzielał upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych albo udzielał ich swoim zastępcom, którzy zostali odwołani z chwilą wygaśnięcia jego mandatu, nie ma osoby, która mogłaby takie decyzje wydawać, podpisywać – mówi.

Inny problem objawia się w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy, chodzi np. o podpisywanie umów cywilnoprawnych, w tym umów sprzedaży nieruchomości . Również w tym przypadku, jeżeli nie było żadnej upoważnionej do tego przez wójta osoby, po wygaśnięciu mandatów zmarłego włodarza i jego zastępców nie ma nikogo, kto mógłby zajmować się elementem funkcjonowania każdej gminy.

Perturbacje pojawiają się w okresie prac nad budżetem gminy. Jego projekt przedkłada radzie wójt. Jeśli jego mandat wygasł, a premier nie wyznaczył jeszcze osoby, która miałaby go zastąpić, jest pytanie, kto miałby projekt przedstawić radzie.

– W momencie jego uchwalania była jednak konieczność wprowadzenia autopoprawek ze względu na uzyskane dofinansowania i inne rozliczenia projektów. Z racji tego, że wyłączną kompetencję do inicjowania zmian w uchwale budżetowej ma organ wykonawczy gminy, rada gminy musiała uchwalić uchwałę budżetową niedostosowaną do rzeczywistości, bo nie było formalnej możliwości zgłoszenia poprawek – mówi.

W dodatku prezes Rady Ministrów ze względu na epidemię po raz kolejny przesuwa terminy przedterminowych wyborów samorządowych na 11 kwietnia. W przypadku niektórych samorządów będzie to kolejne przesunięcie. Wybory przedterminowe w gminie Tarnowiec początkowo miały się odbyć 10 stycznia (wójt zmarł w październiku), następnie 24 stycznia, a teraz obowiązuje termin kwietniowy.

Na komplikacje z tego wynikające zwraca uwagę Adrian Misiejko, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Podkreśla, że organ wykonawczy ma silną pozycję, nierzadko wzmacnianą dodatkowo politycznym poparciem w radzie, co daje możliwość wdrażania wieloletnich i spójnych koncepcji rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie inwestycyjnym.

– W sytuacji gdy przedłuża się okres wykonywania kompetencji wójta przez osobę wyznaczoną przez prezesa Rady Ministrów, naturalne wydaje się natomiast skupianie na zachowaniu bieżącego funkcjonowania gminy. Nie oznacza to oczywiście zupełnego zerwania pamięci instytucjonalnej zachowywanej przez pracowników urzędu gminy oraz radnych – zaznacza Adrian Misiejko.

Rządy osoby bez mandatu wyborczego nie zawsze się sprawdzają. W gminie Świdnica pełniący obowiązki wójta wstrzymał płatności dla Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej, która oprócz otwartych przewozów dowozi dzieci do szkoły, i wezwał spółkę do zwrotu ok. 200 tys. zł.