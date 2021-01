W piątek mija termin, w którym wojewodowie powinni przekazać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) listy gmin i powiatów rekomendowanych do przyznania pieniędzy w tegorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa”. Z informacji otrzymanych przez DGP z wszystkich urzędów wojewódzkich wynika, że wnioski złożyło 698 samorządów. To znaczący wzrost w porównaniu z 2020 r., gdy pieniądze trafiły do zaledwie 359 samorządów.