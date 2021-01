W podanej uchwale podkreślono też, że zobowiązanym do uiszczenia opłaty jest składający deklarację, więc brak wpłaty daje podstawę do wystawienia tytuł wykonawczego na osobę składającą deklarację. W konsekwencji żądanie innych informacji niezbędnych do wystawienia tego tytułu może dotyczyć tylko zobowiązanego z deklaracji, a nie osób trzecich. Zwrócono także uwagę, że: „Informacje o współwłaścicielach nieruchomości mogą być niezbędne uprawnionemu do żądania wykonania obowiązku, w razie niezłożenia deklaracji przez zobowiązanego, czy powzięcia wątpliwości, co do danych w niej zawartych i wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia wysokości opłaty (…) oraz ewentualnego wystawienia tytułu wykonawczego po przeprowadzeniu tego postępowania. Jednakże nie są niezbędne do egzekwowania jej zapłaty na podstawie deklaracji, która stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego”.