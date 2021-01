Co ciekawe, ze względu na to, że zmiana w art. 53 ustawy o pomocy społecznej była przedmiotem petycji kierowanych zarówno do Sejmu, jak do i Senatu, izba wyższa parlamentu w ramach inicjatywy ustawodawczej przygotowała swój własny projekt nowelizacji przepisów ze zbliżoną propozycją ich brzmienia do tej, która znalazła się w projekcie resortu rodziny. Trafił on w tym miesiącu do Sejmu i czeka na podjęcie nad nim kolejnych kroków legislacyjnych.