Skoro więc ustawodawca pozostawił gminom swobodę we wprowadzeniu owego zwolnienia – i to dla wybranych grup przedsiębiorców – to rada gminy jest uprawniona do objęcia zwolnieniem z tego podatku np. przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność od pewnej daty, w tym przypadku od 1 stycznia 2020 r. Trudno więc upatrywać w takiej konstrukcji zwolnienia elementów niezgodnych z prawem czy dyskryminujących. Należy bowiem mieć na względzie, że udzielenie zwolnienia wiąże się dla JST z utratą dochodów własnych. Gmina powinna mieć więc możliwość swobodnego kalkulowania podmiotów, do których adresowana jest preferencja. Zresztą wybór wskazanej grupy przedsiębiorców, którzy działają na rynku stosunkowo niedługo, wydaje się być działaniem racjonalnie uzasadnionym.