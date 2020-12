Nie oznacza to, że rozmów nie było. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w ubiegłym tygodniu, dotyczyło m.in. pomocy JST w informowaniu mieszkańców, a także w transporcie. – Nie wchodzi w grę to, że zaangażujemy się, bo ktoś tysięczny raz odwoła się do naszej odpowiedzialności. Jeżeli znajdą się środki, to możemy rozmawiać. Kwestię finansową stawiamy bardzo ostro – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

Podczas prezentacji programu przedstawiciele rządu zadeklarowali, że system do jego obsługi będzie gotowy 15 stycznia. To, czy wówczas szczepienia ruszą, zależy od tego, czy do tego czasu dotrą transporty ze szczepionkami. Minister Dworczyk informował także, że jeszcze nie we wszystkich gminach powstały punkty szczepień. Gotowych jest obecnie 8,2 tys. zespołów do ich obsługi.