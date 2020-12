W zakresie organizacji pracy urzędu nadal obowiązują rozwiązania z uchylonego rozporządzenia z 9 października 2020 r., które zostały przyjęte w par. 21 r.u.o.n.z., tzn. że wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Pozostawienie takiego rozwiązania wynika z faktu, że część pracowników nadal musi świadczyć pracę w siedzibie urzędu. Nie jest bowiem możliwe wykonanie niektórych zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób zdalny. W par. 21 ust. 4 r.u.o.n.z. wskazano, że do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zalicza się w szczególności te, które dotyczą m.in.: rejestracji stanu cywilnego; ewidencji ludności i dowodów osobistych; pomocy społecznej; świadczenia usług komunalnych; działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska.