Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, za godzinę pracy w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Oznacza to, że kwota tego dodatku w każdym miesiącu 2021 r. będzie inna, ale średnio będzie wynosić 3,33 zł za godzinę (przeciętny miesiąc ma 21 dni roboczych, czyli 168 godz. pracy).