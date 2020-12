Taki wydatek w postaci specjalnego dofinansowania dla nauczycieli wymaga też zastosowania adekwatnej podziałki klasyfikacji budżetowej. O to też zapytaliśmy MF, lecz do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Poprosiliśmy więc o opinię ekspertów. Jak wskazuje radca prawny Marcin Nagórek, adekwatny w tym przypadku będzie par. 3020 oznaczony jako „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Z opisu do tego paragrafu wynika bowiem, że obejmuje on wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, przy czym katalog tych wydatków jest otwarty. Jakkolwiek w opisie wprost nie wymieniono wspomnianych dofinansowań, to należy je zakwalifikować jako wypłaty pieniężne, czyli zgodnie z ww. opisem tegoż paragrafu. Zgadza się z tym Krystyna Gąsiorek, ekspert z zakresu finansów publicznych, lecz jednocześnie dodaje, że jeżeli środki trafiają do niepublicznych szkół, to wtedy trzeba zastosować par. 2830. A w przypadku niewykorzystania przez gminę wszystkich środków z 500plus dla nauczycieli, należy je – zgodnie z wyjaśnieniami MEN – przeznaczyć na zakup pomocy naukowych. – Moim zdaniem wtedy należy zastosować paragraf 4240 – radzi ekspertka.