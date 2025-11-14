Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (czyli: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa) do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy musi sporządzić projekt uchwały budżetowej i przedłożyć go odpowiednio: radzie gminy, radzie powiatu bądź sejmikowi województwa, a dodatkowo – w celu zaopiniowania – regionalnej izbie obrachunkowej.

Jednak w tym roku ustawowy termin wypada w sobotę. – A to oznacza, że zastosowanie ma zasada liczenia terminów z kodeksu postepowania administracyjnego, w praktyce w tym roku ostatnim dniem na złożenie będzie poniedziałek 17 listopada – mówi Marcin Nagórek, radca prawny. Ta zasada wynika z art. 57 par. 4 k.p.a., w myśl którego „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

RIO potwierdza: w tym roku inaczej

– Poniedziałkowy termin złożenia projektu będzie prawidłowy, taka jest też nasza interpretacja – mówi Grzegorz Czarnocki, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i jednocześnie zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. A jeśli ktoś i tego terminu nie dotrzyma? – Nawet jeżeli termin poniedziałkowy nie zostanie dochowany, projekt będzie opiniowany przez Izbę, ponieważ termin ten ma charakter instrukcyjny. Gdyby jednak projekt budżetu został złożony po 17 listopada 2025 r., zarząd JST może w opinii otrzymać uwagę, że nie dotrzymał ustawowego terminu złożenia projektu – wyjaśnia Grzegorz Czarnocki.

Przypomnijmy: wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;

2) inne materiały, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zatem często jest to dość obszerny materiał, którego przygotowanie trwa wiele tygodni, a zaangażowanych w proces jest wielu pracowników danego urzędu.

Jak przebiega procedura uchwalania budżetu

RIO ma na ocenę projektu budżetu 14 dni od jego otrzymania. Następnie Izba wydaje opinię, wskazując w niej ewentualne uwagi lub zalecenia. Zarząd JST powinien wprowadzić do projektu poprawki zgodnie z zaleceniami RIO. W kolejnym etapie nad budżetem obraduje organ stanowiący JST. Do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy (a w sytuacjach szczególnych – najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego) organ ten musi uchwalić budżet.

Co do zasady uchwała budżetowa powinna wejść w życie 1 stycznia roku budżetowego. Jeśli jednak zostanie uchwalona po tej dacie, regionalne izby obrachunkowe zalecają, aby ustalić jej wejście w życie „z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia”.

Na temat: jak przygotować projekt budżetu i jakie elementy powinny się w nim znaleźć, pisaliśmy w tekście „Zbliża się termin przygotowania projektu uchwały budżetowej”.

Podstawa prawna

art. 57 par. 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 769)

art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1525)